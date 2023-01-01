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Каменная душа Каменная душа
Киноафиша Фильмы Каменная душа Каменная душа, 1989: актеры и роли
Stone Soul Каменная душа 1989 / СССР
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Каменная душа, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Станислав Клименко
В ролях
Анатолий Хостикоев Марина Могилевская Марина Могилевская Юлия Тархова Алексей Горбунов Алексей Горбунов
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