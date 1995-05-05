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Постер фильма Жестокие челюсти
3.1
Киноафиша Фильмы Жестокие челюсти
3.1

Жестокие челюсти

, 1995
Cruel Jaws
США / ужасы, триллер, приключения / 18+
Постер фильма Жестокие челюсти
3.1

О фильме

Итало-американский фильм ужасов «Жестокие челюсти» при первоначальном рассмотрении сильно напоминает похожее творение Стивена Спилберга, впоследствии породившее несколько сиквелов. Однако этот фильм не имеет никакого отношения к легендарной франшизе, а создан лишь на основе вдохновения этими фильмами. Картину «Жестокие челюсти» стоит посмотреть онлайн хотя бы потому, что в ней присутствует неплохой и напряженный сюжет, вопреки низкому бюджету. Тридцатипятифутовая белая акула терроризирует небольшой прибрежный городок Хемптон Бэй. Шокирующие события происходят накануне ежегодной праздничной регаты, которая каждый сезон привлекает сюда множество туристов и участников, стабильно приносящих доходы в городскую казну. Но теперь, в связи с участившимися убийствами, проведение праздника под угрозой, как и под угрозой местный парк развлечений, в который недавно пожелал вложиться один миллионер. Команда из местного шерифа, владельца парка и специалиста по морским хищникам бросает вызов смертоносной клыкастой твари, чтобы успеть очистить местные воды до наступления пляжного сезона.

В ролях

Дэвид Лютер
Francis Berger
Джордж Барнс мл.
Samuel Lewis
Скотт Силверия
Bob Snerensen
Кирстен Урсо
Susy Snerensen
Richard Dew
Dag Snerensen
Sky Meadow Palma
Glenda
Norma J. Nesheim
Vanessa
Gregg Hood
Bill Morrison
Carter Collins
Ronnie Lewis
Natasha Etzer
Gloria Lewis
Режиссер Бруно Маттеи
Сценарист Robert Feen, Linda Morrison, Бруно Маттеи
Композитор Michael Morahan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 5 мая 1995
Дата выхода
26 сентября 1995 Италия
5 мая 1995 США
Производство Europe Communications S.r.l., Production Group
Другие названия
Cruel Jaws, Az emberevő cápa, Dolofonoi karharies, Fauci Crudeli - Cruel Jaws, Grym Hajen, Jaws 5, Jaws 5: Cruel Jaws, Kruté čeľuste, Les dents de la mer 5, Shark Terror - Das Biest aus der Tiefe, The Beast, The Beast - Unheimliche Tiefe, Tiburón 5, Tubarão Cruel, Zvíře Krutý, Δολοφόνοι καρχαρίες, Жестокие челюсти, 新大白鯊

Рейтинг фильма

3.1
Оцените 10 голосов
3.5 IMDb

Отзывы о фильме

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