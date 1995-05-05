Итало-американский фильм ужасов «Жестокие челюсти» при первоначальном рассмотрении сильно напоминает похожее творение Стивена Спилберга, впоследствии породившее несколько сиквелов. Однако этот фильм не имеет никакого отношения к легендарной франшизе, а создан лишь на основе вдохновения этими фильмами. Картину «Жестокие челюсти» стоит посмотреть онлайн хотя бы потому, что в ней присутствует неплохой и напряженный сюжет, вопреки низкому бюджету. Тридцатипятифутовая белая акула терроризирует небольшой прибрежный городок Хемптон Бэй. Шокирующие события происходят накануне ежегодной праздничной регаты, которая каждый сезон привлекает сюда множество туристов и участников, стабильно приносящих доходы в городскую казну. Но теперь, в связи с участившимися убийствами, проведение праздника под угрозой, как и под угрозой местный парк развлечений, в который недавно пожелал вложиться один миллионер. Команда из местного шерифа, владельца парка и специалиста по морским хищникам бросает вызов смертоносной клыкастой твари, чтобы успеть очистить местные воды до наступления пляжного сезона.