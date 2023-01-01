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Жестокие челюсти Жестокие челюсти
Киноафиша Фильмы Жестокие челюсти Жестокие челюсти, 1995: актеры и роли
Cruel Jaws Жестокие челюсти 1995 / США
2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Жестокие челюсти, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бруно Маттеи Bruno Mattei
В ролях
Дэвид Лютер David Luther Джордж Барнс мл. George Barnes Jr. Скотт Силверия Scott Silveria Кирстен Урсо Kirsten Urso
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