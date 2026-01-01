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Ты можешь
Ты можешь
, 2019
Россия / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
О фильме
Это история взросления. И отца, который восстанавливает свою дочь после травмы.
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В ролях
Алексей Гуськов
Режиссер
Александра Стреляная
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2019
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
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