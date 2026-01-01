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, 2019
Россия / мелодрама / 18+

О фильме

Это история взросления. И отца, который восстанавливает свою дочь после травмы.

В ролях

Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Режиссер Александра Стреляная
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2019

Рейтинг фильма

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