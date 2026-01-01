Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александра Стреляная Alexandra Strelyanaya
Киноафиша Персоны Александра Стреляная

Александра Стреляная

Alexandra Strelyanaya

Дата рождения
13 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Суходол 6.5
Суходол (2011)
Море 5.7
Море (2012)
Невод 5.3
Невод (2017)

Фильмография Александра Стреляная

Жанр
Год
Новое чудо
Новое чудо Novoe chudo
драма 2023, Россия / Казахстан
Ты можешь
мелодрама 2019, Россия
Порт 3.5
Порт Port
драма 2018, Россия
Невод 5.3
Невод Nevod
драма 2017, Россия
Смотреть трейлер
Самый рыжий лис 5.1
Самый рыжий лис Samyy ryzhiy lis
фэнтези 2015, Россия
Смотреть трейлер
Море 5.7
Море More
мелодрама 2012, Россия
Суходол 6.5
Суходол Sukhodol
драма 2011, Россия
Смотреть трейлер
Хлеб для птицы Khleb dlya ptitsy
документальный, короткометражный 2010, Россия
Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше