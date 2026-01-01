Оповещения от Киноафиши
Александра Стреляная
Alexandra Strelyanaya
Киноафиша
Персоны
Александра Стреляная
Александра Стреляная
Alexandra Strelyanaya
Дата рождения
13 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.5
Суходол
(2011)
5.7
Море
(2012)
5.3
Невод
(2017)
Фильмография Александра Стреляная
Новое чудо
Novoe chudo
драма
2023, Россия / Казахстан
Ты можешь
мелодрама
2019, Россия
3.5
Порт
Port
драма
2018, Россия
5.3
Невод
Nevod
драма
2017, Россия
Смотреть трейлер
5.1
Самый рыжий лис
Samyy ryzhiy lis
фэнтези
2015, Россия
Смотреть трейлер
5.7
Море
More
мелодрама
2012, Россия
6.5
Суходол
Sukhodol
драма
2011, Россия
Смотреть трейлер
Хлеб для птицы
Khleb dlya ptitsy
документальный, короткометражный
2010, Россия
