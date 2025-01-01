Меню
Киноафиша Фильмы Итальянский для начинающих Награды и номинации фильма Итальянский для начинающих

Награды и номинации фильма Итальянский для начинающих 2000

Берлинале 2001 Берлинале 2001
Приз жюри
Победитель
Соревнование
Победитель
Соревнование
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
