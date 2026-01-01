У Бахтияра есть лучший друг Эркин, с которым они с детства выросли вместе. Вместе с ним они возглавляют туристический бизнес и делят долю пополам. У Бахтияра есть все, чего он хочет и он чувствует себя самым счастливым человеком на свете. Но жизнь Бахтияра рушится в один момент. Первый удар наносит в спину его лучший друг Эркин, забрав в один день всё состояние Бахтияра и повесив на нём огромный долг, из-за этого долга он не может жениться на Гульмире. От отчаяния девушка решает расстаться с ним и пытается покончить жизнь самоубийством, но Бахтияр об этом ничего не знает. Бахтияр чувствует себя совсем одиноким и раздавленным в один миг он теряет друзей и любимую девушку. Фильм является поучительной историей и доказательством, того что добро всегда побеждает зло. Нужно только верить и никогда не сдаваться. В жизни случается разное, но опускать руки никогда не стоит, после дождя всегда выходит солнце. Просто нужно переждать то время, когда кажется, что всё кончено.