Постер фильма SMS, или Ты меня любишь?
1 постер
Киноафиша Фильмы SMS, или Ты меня любишь?

SMS, или Ты меня любишь?

SMS Sen Meni Sevasanmi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У Бахтияра есть лучший друг Эркин, с которым они с детства выросли вместе. Вместе с ним они возглавляют туристический бизнес и делят долю пополам. У Бахтияра есть все, чего он хочет и он чувствует себя самым счастливым человеком на свете. Но жизнь Бахтияра рушится в один момент. Первый удар наносит в спину его лучший друг Эркин, забрав в один день всё состояние Бахтияра и повесив на нём огромный долг, из-за этого долга он не может жениться на Гульмире. От отчаяния девушка решает расстаться с ним и пытается покончить жизнь самоубийством, но Бахтияр об этом ничего не знает. Бахтияр чувствует себя совсем одиноким и раздавленным в один миг он теряет друзей и любимую девушку. Фильм является поучительной историей и доказательством, того что добро всегда побеждает зло. Нужно только верить и никогда не сдаваться. В жизни случается разное, но опускать руки никогда не стоит, после дождя всегда выходит солнце. Просто нужно переждать то время, когда кажется, что всё кончено. 

Страна Узбекистан
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Режиссер
Сахиб Аббосхон
В ролях
Сардор Рахимхон
Камила Хаджаева
Лайла Мадумарова
Феруза Латипова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
