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Детективный триллер с мистическим окрасом. Рекомендуем смотреть онлайн фильм «Таинственная женщина». У главной героини Трейси есть дар предвидения. Она видит различные преступления. Этим успешно пользуется ее отец – писатель детективов. Он записывает за Трейси ее рассказы и издает на их основе весьма популярные книги. Но неожиданно отец умирает, покончив с собой. Однако Трейси не верит в самоубийство и считает, что это как-то связано с преступлением, которое было совершено 10 лет назад и так и не было раскрыто.