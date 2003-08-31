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Постер фильма Таинственная женщина
6.4
Киноафиша Фильмы Таинственная женщина
6.4

Таинственная женщина

, 2003
Mystery Woman
США / триллер, детектив / 18+
Постер фильма Таинственная женщина
6.4

О фильме

Детективный триллер с мистическим окрасом. Рекомендуем смотреть онлайн фильм «Таинственная женщина». У главной героини Трейси есть дар предвидения. Она видит различные преступления. Этим успешно пользуется ее отец – писатель детективов. Он записывает за Трейси ее рассказы и издает на их основе весьма популярные книги. Но неожиданно отец умирает, покончив с собой. Однако Трейси не верит в самоубийство и считает, что это как-то связано с преступлением, которое было совершено 10 лет назад и так и не было раскрыто. 

В ролях

Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
Jack Stenning
Эми Локейн
Tracy Stenning
Дж. Э. Фримен
Ian Philby
Дэвид Бове
Джефф Маркус
Стивен Брэнд
Elliot McCallister
Эрик Майкл Коул
Эрик Майкл Коул
Констанс Зиммер
Cassie Thomas
Келли Мартин
Келли Мартин
Samantha Kinsey
Уильям Р. Моузес
Lt. Robert Hawke
Troy Bishop
Tom Stenning
Джоан Северанс
Mary Stenning
Режиссер Уолтер Кленхард
Сценарист Майкл Слоун
Композитор Джо Крэймер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 31 августа 2003
Производство Hallmark Entertainment, MAT IV, Alpine Medien Productions
Другие названия
Mystery Woman, A rejtélyek asszonya, I anazitisi tou dolofonou, Mystery Woman: Un asesino entre nosotros, Roman noir, Uma Mulher Misteriosa, Un caso senza soluzione, Таинственная женщина

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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