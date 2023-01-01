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Филадельфийский эксперимент Филадельфийский эксперимент
Киноафиша Фильмы Филадельфийский эксперимент Филадельфийский эксперимент, 2012: актеры и роли
The Philadelphia Experiment Филадельфийский эксперимент 2012 / Канада
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Филадельфийский эксперимент, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Зиллер Paul Ziller
В ролях
Малкольм МакДауэлл Малкольм МакДауэлл Malcolm McDowell Джина Холден Gina Holden Майкл Паре Майкл Паре Michael Paré Том МакБет Tom McBeath Райан Роббинс Ryan Robbins Эмили Уллерап
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