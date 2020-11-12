Русско-украинский фильм «Мим Бим или Чужая жизнь» теперь можно смотреть онлайн. Фантастическая драма была создана в начале двухтысячных и имеет продолжительность полтора часа. Фильм рекомендуется к просмотру с шестнадцати лет. Простой мим, который взял себе псевдоним Бим, оказывается на улице в положении нищего. Так его находит некий богач в белом, который видит в мужчине потенциал для совершения опасного, но интересного и высокооплачиваемого действия. Он предлагает Биму вжиться в личность человека, которого необходимо найти. Биму предстоит сотню тысяч раз повторить каждое движение нужного человека, и из-за внешнего сходства заказчик предполагает, что тот найдется сам. Провернув эту операцию, Бим и вправду оказывается в шкуре нужного человека. Так он знакомится с девушкой, которая еще раз полностью меняет его жизнь. Вместе с миллионом долларов, которые Биму заплатили за это превращение, он пытается выпутаться из этой истории.