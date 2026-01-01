Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Саамская кровь Награды и номинации фильма Саамская кровь

Награды и номинации фильма Саамская кровь 2016

Венецианский кинофестиваль 2016 Венецианский кинофестиваль 2016
Label Europa Cinemas
Победитель
Best Director of a Debut Film (Venice Days)
Победитель
Best Film (Venice Days)
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016 Кинофестиваль в Торонто 2016
Лучший фильм
Номинант
