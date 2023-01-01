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Пробуждающийся лес Пробуждающийся лес
Киноафиша Фильмы Пробуждающийся лес Пробуждающийся лес, 2009: актеры и роли
Wake Wood Пробуждающийся лес 2009 / Великобритания
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Пробуждающийся лес, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Китинг David Keating
В ролях
Рут МакКейб Ruth McCabe Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Брин Глисон Брин Глисон Brian Gleeson Джон Форчун John Fortune Ева Бертистл Ева Бертистл Eva Birthistle
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