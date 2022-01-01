Рабочая неделя. Воскресенье – выходной!, 2014

Яков Ильич трудится в своей мастерской. У него очень необычная работа – он ремонтирует само время! А как можно отремонтировать время, спросите вы. На самом деле этого никто не знает. Самая главная задача Якова Ильича – сделать так, чтобы часы показывали правильное время и ни в коем случае не стояли на месте. Тетя Рита трудится на границе. Она очень красивая женщина и могла бы стать настоящей звездой, но вместо этого решила защищать родину. Тетя Рита всегда собрана и внимательна, ведь самое главное в ее работе – не дать чужакам пересечь границу без разрешения. Клавдия Степановна работает музейным смотрителем. Вам может показаться, что это очень простая и даже скучная работа, однако, чтобы каждый день обеспечивать порядок в музейном зале, нужно очень хорошо разбираться в искусстве. Дед Макар – метеоролог. У него в квартире много всяких странных предметов – все они нужны, чтобы предсказывать погоду, правда, это не всегда получается… Василий Петрович работает печатником. Его работа очень важная: благодаря Василию Петровичу жители города могут каждое утро читать свежую газету. Вот только Василий Петрович любит экспериментировать, и иногда это приводит к непредсказуемым последствиям.