Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мия и Я: Легенда Сентопии" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рабочая неделя. Воскресенье – выходной! Рабочая неделя. Воскресенье – выходной!
Киноафиша Фильмы Рабочая неделя. Воскресенье – выходной!

Рабочая неделя. Воскресенье – выходной!, 2014

2014 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Яков Ильич трудится в своей мастерской. У него очень необычная работа – он ремонтирует само время! А как можно отремонтировать время, спросите вы. На самом деле этого никто не знает. Самая главная задача Якова Ильича – сделать так, чтобы часы показывали правильное время и ни в коем случае не стояли на месте. Тетя Рита трудится на границе. Она очень красивая женщина и могла бы стать настоящей звездой, но вместо этого решила защищать родину. Тетя Рита всегда собрана и внимательна, ведь самое главное в ее работе – не дать чужакам пересечь границу без разрешения. Клавдия Степановна работает музейным смотрителем. Вам может показаться, что это очень простая и даже скучная работа, однако, чтобы каждый день обеспечивать порядок в музейном зале, нужно очень хорошо разбираться в искусстве. Дед Макар – метеоролог. У него в квартире много всяких странных предметов – все они нужны, чтобы предсказывать погоду, правда, это не всегда получается… Василий Петрович работает печатником. Его работа очень важная: благодаря Василию Петровичу жители города могут каждое утро читать свежую газету. Вот только Василий Петрович любит экспериментировать, и иногда это приводит к непредсказуемым последствиям. 

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 26 минут
Год выпуска 2014
Возраст 6+
Режиссер
Анастасия Копылова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Рабочая неделя. Воскресенье – выходной! 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Related video
Помните рыжего из «Ералаша»? Вот как он выглядит теперь
Фатальная ошибка Рязанова: назван главный ляп легендарной ленты «Служебный роман»
Фаворитка Крутого впервые заговорила о секрете своей популярности: «Идти по головам»
Жуткую правду о смерти принцессы Дианы узнали все: ответы были на поверхности
Помните сериал «Не родись красивой»? Вот как сложилась судьба главного героя
До боли похожа на Брик: Сеть взорвал редкий кадр с дочерью Тодоровского
Прирожденные королевы: эти 4 знака зодиака презирают других
Едва прикрыла срам: Голубкина разделась и ошеломила народ
Тест: Узнай, поддаешься ли ты гипнозу
Выросла и дает жару: как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире
«Меня бесит»: Анкудинова при всех не постеснялась обнажить изнанку шоу-бизнеса
Драма на «Фабрике звезд»: за что Алалыкина ненавидела главного красавчика шоу Кабанова
Приложение киноафиши