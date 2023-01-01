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Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда
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Gekijouban Pokketto monsutâ Besuto uisshu: Shinsoku no Genosekuto Myûtsû kakusei
Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда
2013 / Япония
5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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