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Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда
Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда, 2013: актеры и роли
Gekijouban Pokketto monsutâ Besuto uisshu: Shinsoku no Genosekuto Myûtsû kakusei
Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда
2013 / Япония
5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Покемон Фильм: Дженесект и возрождённая легенда, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кунихико Юяма
Kunihiko Yuyama
В ролях
Сара Наточенни
Sarah Natochenny
Эйлин Стивенс
Eileen Stevens
Джейсон Гриффит
Jason Griffith
Кайзи Роджерс
Kayzie Rogers
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