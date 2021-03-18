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Никто Никто
Киноафиша Фильмы Никто Отзывы о фильме «Никто»
Nobody Никто 2021 / США
7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Никто»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

На первый взгляд, Хатч Мэнселл – ничем не примечательный житель пригорода. Утром у него пробежка и упреки от давно охладевшей к нему жены за не выброшенный мусор, а вечером он возвращается с работы к семье, которая, кажется, и не заметила бы, если бы однажды он не пришел к ужину. Все резко меняется, когда в дом Хатча проникают двое грабителей, но вместо того чтобы самостоятельно разобраться с ними, он вызывает полицию. Брошенная одним из офицеров многозначительная фраза «Если бы это…

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Александра Галиева 18 марта 2021, 19:34
Фильм оставил хорошее впечатление, рекомендую.
18 марта 2021, 19:34 Ответить
User 18 марта 2021, 21:52
Фильм бомба! Не ожидала. Даже Шнур засветился. Рекомендую, но предупреждаю, много урови, очень много крови!!!
18 марта 2021, 21:52 Ответить
Захаров Евгений 19 марта 2021, 12:36
подкос под джона уйка
19 марта 2021, 12:36 Ответить
Ирина Ковалевская (Мазепова) 19 марта 2021, 14:27
Нет, проститк, но бездарно, косить под кого- то или не косить. Подозревала, что Сеиебряков не высокого полета птица, но в этом фильме- просто отстой, да и режиссура подстать. Затянуто, ни рыба, ни мясо.
19 марта 2021, 14:27 Ответить
dotaspb87 19 марта 2021, 16:03
До джона далековато. К концу фильма превращается в беспонтовую комедию
19 марта 2021, 16:03 Ответить
dotaspb87 19 марта 2021, 16:27
в ответ на сообщение User от 18 марта 2021, 21:52
Даже шнур
Вот это артист 5ти секундной роли
19 марта 2021, 16:27 Ответить
Antony Berg 19 марта 2021, 20:10
Фильм порадовал, банальный и наивный как фильмы 90х только с лучшими эффектами. Больше всего порадовало, что грохнули Шнура🤣😂👍🤭 это просто кайф! Бездарность убрали бездарно и быстро👍
19 марта 2021, 20:10 Ответить
ferula2011 21 марта 2021, 01:16
Редкостная дичь.уровень мачете.жду рецензию от бэда
21 марта 2021, 01:16 Ответить
daragoncarova32825 22 марта 2021, 15:49
Очень понравился фильм
22 марта 2021, 15:49 Ответить
диана кучерова 2 апреля 2021, 07:31
нормальный фильм смотреть можно.
2 апреля 2021, 07:31 Ответить
Malika Melekaeva 3 апреля 2021, 00:47
Wow Wow Wow
Супер фильм 🍿👍🏼👍🏼👍🏼
Получила огромное удовольствие от просмотра 👏🏽👍🏼
Обязательно к просмотру
Очень интересно и захватывающе
👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Полный восторг 👏🏽👍🏼 😍
3 апреля 2021, 00:47 Ответить
borsukovevgeny 3 апреля 2021, 06:09
Оценка
Интересный сюжет и непредсказуемый,жаль что шнуров всего на минуту там появился.Из минусов это он ближе к концу стал сильно неправдоподобным,это момент где втроем они отстреиливались стоя на одном месте, когда их окружили десятки бандитов.
3 апреля 2021, 06:09 Ответить
lamzindenis23 4 апреля 2021, 14:15
Удивительно было то,сколько наших русских ребят здесь было,а вообще,классический боевик,сходить можно)
4 апреля 2021, 14:15 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 6 апреля 2021, 19:33
чет с общаком перемудрили. не хранится он в одном месте. да и какие то странные манипуляции с системой пожаротушения.
6 апреля 2021, 19:33 Ответить
vas.elena241 8 апреля 2021, 09:31
Удивительно , что такой фильм снял русский и в нем непобрезговали играть русские актеры (((. Не смогла досмотреть 🤮
8 апреля 2021, 09:31 Ответить
Дмитрий Левченко 10 апреля 2021, 12:16
Оценка
Отличный боевичок. Мне понравился.
10 апреля 2021, 12:16 Ответить
ksenikaaa 10 апреля 2021, 17:58
Аааа фильм пушка вообще! Сходила бы еще раз!
10 апреля 2021, 17:58 Ответить
mamamia3970 5 мая 2021, 01:45
Классный фильм!!!
5 мая 2021, 01:45 Ответить
Александр Шибанов 20 мая 2021, 22:47
Оценка
Давно так не кайфовал от просмотра. Девочкам для просмотра однозначно НЕ рекомендуется. Мужчины оценят всю мощь фильма.
20 мая 2021, 22:47 Ответить
lady.w0lf 17 октября 2021, 12:52
Оценка
Неожиданный поворот сюжета. Паль там еще засветился.
17 октября 2021, 12:52 Ответить
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