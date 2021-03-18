Наша рецензия

На первый взгляд, Хатч Мэнселл – ничем не примечательный житель пригорода. Утром у него пробежка и упреки от давно охладевшей к нему жены за не выброшенный мусор, а вечером он возвращается с работы к семье, которая, кажется, и не заметила бы, если бы однажды он не пришел к ужину. Все резко меняется, когда в дом Хатча проникают двое грабителей, но вместо того чтобы самостоятельно разобраться с ними, он вызывает полицию. Брошенная одним из офицеров многозначительная фраза «Если бы это…