Убийства, пытки и шантаж были в реальности: вот с какого американского мафиози списали Тони Сопрано

«Фишер» — сколько сезонов у самого зловещего детектива последних лет с Иваном Янковским?

Удивительно, но Серкана Болата нет: 7 красавчиков-актеров, которых обожают зрители Турции

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить