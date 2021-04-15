Проект: Время назад, 2020

Актриса и продюсер по имени Ида нанимает съемочную группу, чтобы снять собственный кинофильм в пустынной местности. Команда, воодушевленная предстоящей работой и последующим успехом, отправляется к месту назначения и перед тяжелым днем решает остановиться на ночь в одном мотеле. Проснувшись утром, главная героиня не может найти своих друзей, а ее помощник сообщает ей, что те уже уехали в пустыню осматривать местность и готовиться к долгожданным съемкам. Однако, добравшись до места, Ида находит лишь дом на колесах посреди безлюдной территории – ее команда бесследно исчезла. Она пробует включить оставленную камеру и видит знакомых ребят через экран, но на самом деле перед ней никого нет.

После мучительных поисков в пустыне актриса со своей подругой Ребеккой возвращаются домой и пытаются понять, что стряслось с членами группы. Они понимают, что ребята находятся в каком-то параллельном мире. Из-за технологической неполадки герои вернулись в прошлое на 35 лет назад – в роковой день, который как-то связан с отцом Иды. Девушка вместе со своей подругой направляется в мастерскую отца в поисках ответов на вопросы. Члены съемочной группы, в свою очередь, понимают, что они попали не в свое время и теперь пытаются вернуться назад.

Действие фильма «Проект: Время назад» разворачивается между 2019 и 1985 годами. Ида пытается разгадать, что же на самом деле произошло тем утром в пустыне с ее друзьями и какие силы контролировали ее жизнь и привели героев к этим событиям.