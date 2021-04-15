Проект: Время назад, 2020

Актриса и продюсер по имени Ида нанимает съемочную группу, чтобы снять собственный кинофильм в пустынной местности. Команда, воодушевленная предстоящей работой и последующим успехом, отправляется к месту назначения и перед тяжелым днем решает остановиться на ночь в одном мотеле. Проснувшись утром, главная героиня не может найти своих друзей, а ее помощник сообщает ей, что те уже уехали в пустыню осматривать местность и готовиться к долгожданным съемкам. Однако, добравшись до места, Ида находит лишь дом на колесах посреди безлюдной территории – ее команда бесследно исчезла. Она пробует включить оставленную камеру и видит знакомых ребят через экран, но на самом деле перед ней никого нет.
После мучительных поисков в пустыне актриса со своей подругой Ребеккой возвращаются домой и пытаются понять, что стряслось с членами группы. Они понимают, что ребята находятся в каком-то параллельном мире. Из-за технологической неполадки герои вернулись в прошлое на 35 лет назад – в роковой день, который как-то связан с отцом Иды. Девушка вместе со своей подругой направляется в мастерскую отца в поисках ответов на вопросы. Члены съемочной группы, в свою очередь, понимают, что они попали не в свое время и теперь пытаются вернуться назад.
Действие фильма «Проект: Время назад» разворачивается между 2019 и 1985 годами. Ида пытается разгадать, что же на самом деле произошло тем утром в пустыне с ее друзьями и какие силы контролировали ее жизнь и привели героев к этим событиям.
Режиссером проекта является российский кинематографист Илья Танк Шилов. Это дебютный полнометражный фильм режиссера. Ранее его можно было увидеть в фильме «Спасти Пушкина» (2017), режиссерами которого являются Филипп Коршунов и Павел Мирзоев, и в нескольких короткометражных работах. Шилов родом из Калининграда. В 2007 году режиссер пытался поступить на актерское направление ВГИКа, но не прошел второй тур. Он с детства мечтал работать в Голливуде и позже перебрался в США. Проходил обучение в New York Film Academy на продюсерском факультете. В данном проекте Шилов выступил также продюсером, одним из сценаристов и монтажером, кроме того, сыграл роль Бориса/Александра.
Илья Танк Шилов решил связать свою жизнь с кино после того, как посмотрел «Терминатора» в 1992 году. Арнольд Шварценеггер был его кумиром на протяжении всей жизни. Он начал заниматься в спортзале и ходить к репетитору по английскому языку. В 2000 году Шилов одержал победу на чемпионате России по бодибилдингу в Красноярске. А уже в 2018 режиссеру довелось повстречать самого Шварценеггера возле спортзала Gold's Gym.
В оригинале картина называется The Desert Project, то есть «Проект пустыни».
Слоган фильма – «Что, если ты умер за 13 лет до своего рождения?!».
Роль Иды досталась актрисе Наоми Наварре. Это ее вторая работа в кино после фильма A Dance Story (2019).
Многие актеры фильма – это знакомые и друзья режиссера, с которыми он познакомился в киношколе.
Мировая премьера ленты «Проект: Время назад» прошла 9 ноября в 2019 году.
В результате эксперимента, который пошел не по плану, группа студентов-кинематографистов оказывается в прошлом.