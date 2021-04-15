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The Desert Project

Проект: Время назад, 2020

2020 / США
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Фантастический фильм о съемочной группе, переместившейся в прошлое на 35 лет назад
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актриса и продюсер по имени Ида нанимает съемочную группу, чтобы снять собственный кинофильм в пустынной местности. Команда, воодушевленная предстоящей работой и последующим успехом, отправляется к месту назначения и перед тяжелым днем решает остановиться на ночь в одном мотеле. Проснувшись утром, главная героиня не может найти своих друзей, а ее помощник сообщает ей, что те уже уехали в пустыню осматривать местность и готовиться к долгожданным съемкам. Однако, добравшись до места, Ида находит лишь дом на колесах посреди безлюдной территории – ее команда бесследно исчезла. Она пробует включить оставленную камеру и видит знакомых ребят через экран, но на самом деле перед ней никого нет.

После мучительных поисков в пустыне актриса со своей подругой Ребеккой возвращаются домой и пытаются понять, что стряслось с членами группы. Они понимают, что ребята находятся в каком-то параллельном мире. Из-за технологической неполадки герои вернулись в прошлое на 35 лет назад – в роковой день, который как-то связан с отцом Иды. Девушка вместе со своей подругой направляется в мастерскую отца в поисках ответов на вопросы. Члены съемочной группы, в свою очередь, понимают, что они попали не в свое время и теперь пытаются вернуться назад.

Действие фильма «Проект: Время назад» разворачивается между 2019 и 1985 годами. Ида пытается разгадать, что же на самом деле произошло тем утром в пустыне с ее друзьями и какие силы контролировали ее жизнь и привели героев к этим событиям.

 

 

 

Режиссером проекта является российский кинематографист Илья Танк Шилов. Это дебютный полнометражный фильм режиссера. Ранее его можно было увидеть в фильме «Спасти Пушкина» (2017), режиссерами которого являются Филипп Коршунов и Павел Мирзоев, и в нескольких короткометражных работах. Шилов родом из Калининграда. В 2007 году режиссер пытался поступить на актерское направление ВГИКа, но не прошел второй тур. Он с детства мечтал работать в Голливуде и позже перебрался в США. Проходил обучение в New York Film Academy на продюсерском факультете. В данном проекте Шилов выступил также продюсером, одним из сценаристов и монтажером, кроме того, сыграл роль Бориса/Александра.

Илья Танк Шилов решил связать свою жизнь с кино после того, как посмотрел «Терминатора» в 1992 году. Арнольд Шварценеггер был его кумиром на протяжении всей жизни. Он начал заниматься в спортзале и ходить к репетитору по английскому языку. В 2000 году Шилов одержал победу на чемпионате России по бодибилдингу в Красноярске. А уже в 2018 режиссеру довелось повстречать самого Шварценеггера возле спортзала Gold's Gym.

В оригинале картина называется The Desert Project, то есть «Проект пустыни».

Слоган фильма – «Что, если ты умер за 13 лет до своего рождения?!».

Роль Иды досталась актрисе Наоми Наварре. Это ее вторая работа в кино после фильма A Dance Story (2019).

Многие актеры фильма – это знакомые и друзья режиссера, с которыми он познакомился в киношколе.

Мировая премьера ленты «Проект: Время назад» прошла 9 ноября в 2019 году.

В результате эксперимента, который пошел не по плану, группа студентов-кинематографистов оказывается в прошлом.

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 апреля 2021
Премьера в мире 15 апреля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Илья Танк Шилов
Илья Танк Шилов
В ролях
Илья Танк Шилов
Илья Танк Шилов
Наоми Наварре
Наоми Наварре
Эштон Солецки
Эштон Солецки
Гаррет Боттс
Гаррет Боттс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проект: Время назад 3 постера
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Проект: Время назад
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У старшеклассницы Иды (Наоми Наварре) конфликт с отцом: она мечтает о карьере кинозвезды, но её богатый папаша и слышать об этом не хочет. Впрочем, это девушку только подзадоривает: чтобы снять демо на вступительный конкурс в киновузе, она собирает группу студентов-кинематографистов и отправляется в пустыню. Но что-то не так и с пустыней, и с отцом Иды, и с одним из ее товарищей… На большие экраны вышел фильм «Проект: Время назад» — дебютная работа режиссера Ильи…
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