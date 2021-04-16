«Проект: Время назад»: Рецензия Киноафиши

У старшеклассницы Иды (Наоми Наварре) конфликт с отцом: она мечтает о карьере кинозвезды, но её богатый папаша и слышать об этом не хочет. Впрочем, это девушку только подзадоривает: чтобы снять демо на вступительный конкурс в киновузе, она собирает группу студентов-кинематографистов и отправляется в пустыню. Но что-то не так и с пустыней, и с отцом Иды, и с одним из ее товарищей…

На большие экраны вышел фильм «Проект: Время назад» — дебютная работа режиссера Ильи Танка Шилова, основателя собственной студии Tank Pictures. И, пожалуй, о самом режиссере поговорить не менее интересно, чем о картине. Сам он из маленького города в Калининградской области - Мамоново. В детстве собирал бутылки, смотрел у друзей легендарного «Терминатора 2» — своего видика не было. Решил попасть в кино, больше того — в Голливуд. Пять лет тому назад, переехал в Лос-Анджелес, и вот — в прокат выходит его первый фильм. В нем ТАНК послужил и режиссером, и продюсером, а также, сыграл одну из главных ролей, отчасти биографическую — русского студента-кинематографиста в Америке. А уже скоро, этой осенью, ожидается его новый проект — «Ангел смерти», трейлер которого совсем скоро будет презентован зрителю.

Проект: Время назад

Начальный сеттинг с фургоном отдаленно напоминает первую сцену из сериала «Во все тяжкие», когда главный герой оказывается посреди пустыни в пограничный момент своей жизни и тоже не прочь вернуть время назад.

В фильме мотивация героев также строится на некой внутренней интуиции - поскорее аннулировать необъяснимые события, да и все распутные решения, принятые по ходу действия. И такая ставка на закрученный сюжет, возможно, не оставила места для глубоких диалогов или разъяснений каждой детали. Мы скорее просто наблюдаем, как молодые легкомысленные люди пытаются не то, чтобы обрести смысл в произошедшем, а побыстрее вернуть все на свои места.

Кино Ильи ТАНКА можно отнести к категории фильмов, возрождающих добрые традиции грайндхаусов. Конкретно, эта независимая картина снова обращается к тематике скачков во времени.

Проект: Время назад

Бедная съемочная команда оказалась в прошлом и теперь активно ищет путь назад, в будущее, которое для нее должно быть настоящим. Путешествия во времени – отнюдь не новый жанр в кинематографе и получает долю особого внимания каждый год. Не стал исключением и «Проект: Время назад», где новизной в подходе можно назвать некую обыденность происходящего. Здесь герои реагируют на объективно шокирующую ситуацию довольно близко к не всегда понятному поведению современной молодежи.

В фильме присутствует некий момент саморефлексии начинающего режиссера по поводу нелегкого процесса создания кинокартин. Но тут необходимым сюжетным препятствием в попытке главной героини снять свой фильм выступает игра со временем. Исходя из того факта, что большинство актеров в картине – это друзья режиссера, чувствуется групповое и искреннее желание начинающих кинематографистов выразить себя через камеру (чего изначально хотели и сами персонажи).

Проект: Время назад

Есть все-таки в фильме какая-то незамутненность, чистота, искренность. Он целен и верен своей изначальной идее. «Проект: время назад» не претендует на ассоциацию с высоким кинематографом, но может прийтись по душе тем, кто знает о трудностях создания малобюджетных фильмов и не против поразмышлять на тему манипуляций со временем. Ну и конечно же, релиз будет интересен тем, кто любит фильм про временные петли и студенческие поездки.