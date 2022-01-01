Наша рецензия

Машинист Нурлан (Мики Манойлович) каждый день водит поезда по необычному маршруту: рельсы проходят прямо через жилой район, застроенный ветхими одноэтажными домиками. Местные жители к стуку колес давно привыкли. Они беззаботно развешивают на веревках белье, играют в нарды, пьют чай, а когда слышат свисток, возвещающий о прибытии поезда, спешно все сворачивают и прячутся в узких переулках. Однажды состав случайно цепляет по дороге красивый голубой бюстгальтер. Нурлан решает вернуть его законной…