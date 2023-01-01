Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Top 5 Oscars Top 5 Oscars
Киноафиша Фильмы Top 5 Oscars
Top 5 Oscars

Top 5 Oscars, 2020

2020 / Великобритания / Канада / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Каждый год церемония вручения премии Американской Киноакадемии «Оскар» становится волнующим событием в мире кинематографа. И пока весь мир следит за полнометражными лентами и блокбастерами, мы уделяем внимание секции короткого метра, где скрываются не менее достойные внимания шедевры. В нашу программу вошли пять лучших короткометражных фильмов года. Семь тысяч самых успешных кинематографистов мира голосуют за номинирование самых зрелищных, выдающихся и актуальных картин, которые будут бороться за заветную статуэтку. Наш показ включает в себя фильм-победитель, забравший золото киноакадемии, а также участников шорт-листа из Великобритании, Канады и США. Каждый фильм представляет собой глубокую историю, затрагивающую разные аспекты нашей жизни и поднимающую актуальные проблемы личности и общества, которые не оставят зрителей равнодушными. Wale/Кийто Реж. Барнаби Блэкбёрн, Великобритания, 20 минут Восемнадцатилетний парень пытается наладить свою жизнь и создать бизнес в ремонте машин. Но это не так легко, когда ты чёрный, а за твоей молодой душой уже – криминальное прошлое. Fauve/Лиса Реж. Джереми Комте, Канада, 17 минут Двое мальчишек вступают в опасную игру с Матерью Природой и друг другом, не осознавая всю опасность своей затеи. Weekends/Выходные Реж. Тревор Химинес, США, 16 минут Сюрреальная, похожая на сон, смесь реальности распавшейся семьи и восприятие происходящего маленьким ребёнком, который оказывается между двумя родителями. Sin Cielo/Вне Рая Реж. Джианна Маартен, США, 25 минут Двое влюблённых подростков встречаются на границе США и Мексики, не в силах противиться чувствам друг к другу. К сожалению, в окружающем их мире царят жестокость и насилие, и любви здесь не место. Skin/Кожа Реж. Гай Наттив, США, 20 минут Золото 2019 года. В маленьком супермаркете в одном из провинциальных американских городков чернокожий мужчина улыбается белому мальчонке через прилавок. Это действие запускает триггер, и между двумя разными мирами начинается настоящая война.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Барнаби Блэкбёрн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Top 5 Oscars 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши