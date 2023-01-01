Top 5 Oscars, 2020

Каждый год церемония вручения премии Американской Киноакадемии «Оскар» становится волнующим событием в мире кинематографа. И пока весь мир следит за полнометражными лентами и блокбастерами, мы уделяем внимание секции короткого метра, где скрываются не менее достойные внимания шедевры. В нашу программу вошли пять лучших короткометражных фильмов года. Семь тысяч самых успешных кинематографистов мира голосуют за номинирование самых зрелищных, выдающихся и актуальных картин, которые будут бороться за заветную статуэтку. Наш показ включает в себя фильм-победитель, забравший золото киноакадемии, а также участников шорт-листа из Великобритании, Канады и США. Каждый фильм представляет собой глубокую историю, затрагивающую разные аспекты нашей жизни и поднимающую актуальные проблемы личности и общества, которые не оставят зрителей равнодушными. Wale/Кийто Реж. Барнаби Блэкбёрн, Великобритания, 20 минут Восемнадцатилетний парень пытается наладить свою жизнь и создать бизнес в ремонте машин. Но это не так легко, когда ты чёрный, а за твоей молодой душой уже – криминальное прошлое. Fauve/Лиса Реж. Джереми Комте, Канада, 17 минут Двое мальчишек вступают в опасную игру с Матерью Природой и друг другом, не осознавая всю опасность своей затеи. Weekends/Выходные Реж. Тревор Химинес, США, 16 минут Сюрреальная, похожая на сон, смесь реальности распавшейся семьи и восприятие происходящего маленьким ребёнком, который оказывается между двумя родителями. Sin Cielo/Вне Рая Реж. Джианна Маартен, США, 25 минут Двое влюблённых подростков встречаются на границе США и Мексики, не в силах противиться чувствам друг к другу. К сожалению, в окружающем их мире царят жестокость и насилие, и любви здесь не место. Skin/Кожа Реж. Гай Наттив, США, 20 минут Золото 2019 года. В маленьком супермаркете в одном из провинциальных американских городков чернокожий мужчина улыбается белому мальчонке через прилавок. Это действие запускает триггер, и между двумя разными мирами начинается настоящая война.