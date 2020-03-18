Наша рецензия

Серж — единственный врач, оставшийся на дежурстве в канун Рождества. Он уже немолод, сварлив, достаточно резок с пациентами, когда они слишком болтливы. Череда больных кажется бесконечной, но всего один телефонный звонок способен взволновать его. Мужчина стремится к Розе, бывшей девушке своего сына, с которой их связывает общая трагедия. У ее квартиры Серж сталкивается с Малеком, доставщиком еды. Их пути пересекутся и после, когда у доктора сначала заболит поясница, а потом в попытке…