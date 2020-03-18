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Хороший доктор Хороший доктор
Киноафиша Фильмы Хороший доктор Отзывы о фильме «Хороший доктор»
Docteur? Хороший доктор 2019 / Франция
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Хороший доктор»

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Наша рецензия

Серж — единственный врач, оставшийся на дежурстве в канун Рождества. Он уже немолод, сварлив, достаточно резок с пациентами, когда они слишком болтливы. Череда больных кажется бесконечной, но всего один телефонный звонок способен взволновать его. Мужчина стремится к Розе, бывшей девушке своего сына, с которой их связывает общая трагедия. У ее квартиры Серж сталкивается с Малеком, доставщиком еды. Их пути пересекутся и после, когда у доктора сначала заболит поясница, а потом в попытке…

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Аза Вахидова 18 марта 2020, 20:44
а где он будет то ?
18 марта 2020, 20:44 Ответить
hristinushka 20 марта 2020, 16:24
Меня тоже интересует!!! Был пару раз по одному сеансу в триумфе!Когда и где его еще ожидать?
20 марта 2020, 16:24 Ответить
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