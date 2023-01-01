Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Два папы Два папы
Киноафиша Фильмы Два папы Награды и номинации фильма Два папы
The Two Popes Два папы 2019 / Великобритания / Италия / Аргентина / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Два папы

Вся информация о фильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Этого актера называют бездарным красавцем: раньше обожали миллионы
Сердце не выдержит: врачи признались, что семья Стриженовой сократится в любой момент
Люди ахнули: что с Марией Порошиной, которая год не выходила в свет (фото)
Рязанов - шалун: этот пикантный кадр с голой грудью в кинохите заметили единицы
Как выглядит дочь, которую Ковальчук «пропихнула» в кино: с таким лицом все двери открыты
«Отбросы природы»: это высказывание Малышевой касается всех, кому за 40 лет
Этот знак Зодиака заставляет всех плясать под свою дудку: не терпит препирательств
Ходит в одном и том же, не расчесывается: Пугачева явилась на детский праздник в неопрятном виде
После слов о рабах: Джигурда неожиданно поддержал Пугачеву
В палате Николаева собрались рыдающие родственники: дочери наконец-то сообщили
США стояли на ушах: известная актриса прославилась за границей из-за пикантных слухов
Не только Баба Яга и Кащей: ахнете, увидев роль, которая должна была спасти Милляра
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше