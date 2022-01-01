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Nordic Shorts 2020
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Программа скандинавского короткометражного кино «Nordic Shorts-2020»

Nordic Shorts 2020, 2020

2020 / Финляндия / Швеция
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О фильме

Nordic Shorts — шесть короткометражных фильмов из Швеции и Финляндии. Настоящее фестивальное кино (от официального конкурса Канн до Торонто и Клермон-Ферран) и неповторимые скандинавские визуальный стиль и юмор. Фильмы демонстрируются на шведском и финском языках с русскими субтитрами. «Старайся» реж. Юлия Телин, Швеция, 2017, 8 мин., драма, coming of age Фильм о невозможности победить, даже если стараешься изо всех сил. Хедда пытается сравняться с Адамом во всём, но её попытки обречены на провал. «Старайся» — фильм о соперничестве, идентичности и эмоциях. «Палка» реж. Теппо Айраксинен, Финляндия, 2019, 11 мин., драма У Аавы только одно желание — завести собаку. Но родители заняты другим — вечными спорами и работой, — и даже не замечают проблем и страхов Аавы. На что нужно пойти, чтобы достучаться до близких? «Живые тени» реж. Джерри Карлссон, Швеция, 2017, 22 мин., драма Взрослые собрались за большим столом, но для ребёнка всё это странный ритуал, гротескный мир, полный необъяснимых действий, животных танцев и многозначительных фраз. Главная героиня наблюдает за досугом шведского среднего класса и интерпретирует его на свой вкус, добавляя немного мистики и тайны. «В ожидании смерти» реж. Ларс Вега, Изабель Бьорклунд, Швеция, 2019, 12 мин., ⸱ чёрная комедия Таге доживает последние часы. И он жаждет передать огромное количество неважной информации своему сыну. Но самое главное он оставил напоследок, самый важный секрет, который скрывал от сына 40 лет... «Всё включено» реж. Теему Никки, Финляндия, 2019, 15 мин., комедия, драма Грустный и нелепый Калерво терпит унижения, кажется, от всего мира. Но его возлюбленная дарит ему уникальный шанс радикально изменить свою жизнь. Как он им воспользуется? Фильм-метафора о силе, воле и любви и мести. «#слушайменя» реж. Улла Хейккила, Финляндия, 2017, 10 мин., комедия Комедия в духе времени. История о женской дружбе, предательстве, работе над собой и честности, а также о безумном мире социальных сетей, который зачастую определяет наши отношения.

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Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Постер фильма Nordic Shorts 2020 1 постер
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