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Из номера люкс пятизвездочного отеля пропала невеста, чья свадьба с одним из самых завидных женихов страны должна состояться на следующий день. Разбитый телефон, порванное фото, разбросанные вещи в номере — предсвадебный мандраж или похищение? В ходе следствия оперативники раскрывают немало тайн постояльцев, оказавшихся в ту ночь на одном этаже с пропавшей. Все становится совсем запутанным, когда на телефон девушки, что обнаружила полиция, приходит таинственное сообщение — «Я здесь».