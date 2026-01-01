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Я здесь

, 2019
Я здесь
Казахстан / детектив, триллер / 18+
Постер фильма Я здесь

О фильме

Из номера люкс пятизвездочного отеля пропала невеста, чья свадьба с одним из самых завидных женихов страны должна состояться на следующий день. Разбитый телефон, порванное фото, разбросанные вещи в номере — предсвадебный мандраж или похищение? В ходе следствия оперативники раскрывают немало тайн постояльцев, оказавшихся в ту ночь на одном этаже с пропавшей. Все становится совсем запутанным, когда на телефон девушки, что обнаружила полиция, приходит таинственное сообщение — «Я здесь».

В ролях

Азиз Бейшеналиев
Азиз Бейшеналиев
Айсулу Азимбаева
Айсулу Азимбаева
Чингиз Капин
Мурат Бисенбин
Режиссер Светлана Петрийчук
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019

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