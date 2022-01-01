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Идеальная няня Идеальная няня
Киноафиша Фильмы Идеальная няня Отзывы о фильме «Идеальная няня»
Chanson douce Идеальная няня 2019 / Франция
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Идеальная няня»

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Мириам (Лейла Бехти), молодая мать с пятилетней дочерью и сыном-грудничком, понимает, что больше не может сидеть в четырех стенах. Она училась на юриста и хочет работать по профессии. Однако мест в яслях нет, и Мириам вместе с мужем Полем (Антуан Райнарц) решают взять няню. На собеседование приходят довольно странные женщины, ни одна из них паре не нравится. А потом на пороге их квартиры появляется Луиза (Карин Вьяр) — строгая француженка средних лет, вдова и мать взрослой дочери. Она…

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