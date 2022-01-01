Наша рецензия

Мириам (Лейла Бехти), молодая мать с пятилетней дочерью и сыном-грудничком, понимает, что больше не может сидеть в четырех стенах. Она училась на юриста и хочет работать по профессии. Однако мест в яслях нет, и Мириам вместе с мужем Полем (Антуан Райнарц) решают взять няню. На собеседование приходят довольно странные женщины, ни одна из них паре не нравится. А потом на пороге их квартиры появляется Луиза (Карин Вьяр) — строгая француженка средних лет, вдова и мать взрослой дочери. Она…