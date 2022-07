1 Go Back to Sleep Trevor Gureckis 1:41

2 Birth Trevor Gureckis 1:29

3 Can I Help? Trevor Gureckis 1:08

4 What He Deserves Trevor Gureckis 1:43

5 Hate Trevor Gureckis 2:07

6 Thank You for Sharing Trevor Gureckis 0:52

7 Hush Trevor Gureckis 1:50

8 Not Easy Trevor Gureckis 2:06

9 I Saw What You Did Trevor Gureckis 1:00

10 Good Boy Trevor Gureckis 2:37

11 I Hated Him Trevor Gureckis 0:58

12 Like a Son to Me Trevor Gureckis 1:18

13 Whatever It Takes Trevor Gureckis 3:24

14 She Needs This Family Trevor Gureckis 1:35

15 What About the Boy Trevor Gureckis 2:18

16 Planting Evidence Trevor Gureckis 0:53