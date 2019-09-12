TheatreHD: Дрянь, 2019

«У меня есть ужасное чувство, что я жадная, эгоистичная, апатичная, циничная, развратная, морально падшая женщина, которая даже феминисткой себя назвать не может». Моноспектакль британской звезды Фиби Уоллер-Бридж, родившийся из десятиминутного скетча и переросший в роскошный сериал из двух сезонов, – это история остроумной, сексуально озабоченной, склонной как к саморазрушению, так и к добрым порывам души тридцатилетней женщины, которая выживает одна в современном Лондоне. Номинации на Премию Оливье и на премию Evening Standard. «В каждой из нас есть маленькая дрянь, которая говорит и делает недопустимые вещи», – говорит создательница моноспектакля «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. К слову, Fleabag – это её семейное прозвище; хотя нельзя сказать, что героиня спектакля – полное альтер-эго этой успешной сценаристки и актрисы. Флибэг (настоящее имя героини мы так и не узнаем) – 30-летняя жительница современного Лондона, изо всех сил пытающаяся удержать на плаву небольшое кафе, доставшееся ей в наследство от погибшей подруги вместе с морской свинкой по имени Хиллари. Её жизнь – трагикомическая чехарда событий с то приходящим, то уходящим нервным бойфрендом, беспорядочными сексуальными связями, постоянной выпивкой, склонностью к клептомании, депрессивной сестрой-анорексичкой, медоточивой гадюкой-мачехой, чередой странных друзей и затаённой непреходящей болью, шокирующую причину которой мы узнаем не сразу. В постановке, за которую отвечает давняя подруга Фиби Вики Джонс, нет декораций: один высокий стул посередине сцены, свет и несколько заранее записанных закадровых голосов других героев спектакля. Всё остальное – Лондон, скромное кафе, большой дом богатого отца, морская свинка, – встает в воображении благодаря завораживающей гуттаперчевости и контролю над аудиторией Фиби Уоллер-Бридж, которая даже не слезая стула заставляет зал то умирать от смеха, то застывать в напряженном и сочувственном молчании. Те, кто смотрел одноименный сериал, будут поражены, как три часа первого сезона укладываются в час с небольшим сценического шоу: но одна строчка на сцене и феноменальная игра Фиби на удивление глубоко раскрывает целую череду экранных событий. В сериале Фиби ломает четвертую стену с первых кадров, обращаясь к зрителям напрямую с экрана, но на сцене этот диалог с залом кажется ещё более интимным, добавляя отсутствующей в телеверсии горькой исповедальности. Казалось бы, она просто с циничным юмором рассказывает свою историю нынешнего отчаянного существования, шокируя и смеша аудиторию имиджем «плохой девчонки». Но незаметно этот монолог превращается в крик о помощи очень одинокого человека, который пытается замаскировать за компульсивным сексом и бравадой циничной дряни страх стать слишком уязвимым в настоящей любви. Это узнавание в героине себя превращает спектакль не просто в уморительный ряд скетчей в исполнении блестящей актрисы, – оно заставляет вспомнить о собственных тёмных сторонах, эгоизме, непоправимых ошибках, одиночестве и поиске своего места в мире.