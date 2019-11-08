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Shakira In Concert: El Dorado World Tour
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Shakira In Concert: El Dorado World Tour

Shakira In Concert: El Dorado World Tour, 2019

2019
8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

13 ноября 2019 года Невафильм Emotion выпустит в кинотеатрах фильм-концерт «Shakira In Concert: El Dorado World Tour». После чрезвычайно успешного лонгплея «El Dorado», который удостоился премии «Грэмми» за лучший латиноамериканский поп-альбом, Шакира вернулась на мировую сцену в своем самом масштабном шоу за всю карьеру. Сетлист тура состоял из экстраординарных хитов «Chantaje» и «La Bicicleta», а также из лучших песен ее 20- летнего репертуара, включая «Hips Don&#39;t Lie», «Waka Waka (This Time for Africa)» и «Estoy Aqui». «Shakira In Concert: El Dorado World Tour» — грандиозный фильм-концерт на большом экране о великолепных моментах тура, состоящего из концертов в 22 странах и объединившего почти миллион зрителей по всему миру.

8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Постер фильма Shakira In Concert: El Dorado World Tour 2 постера
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