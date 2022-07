Shakira In Concert: El Dorado World Tour, 2019

13 ноября 2019 года Невафильм Emotion выпустит в кинотеатрах фильм-концерт «Shakira In Concert: El Dorado World Tour». После чрезвычайно успешного лонгплея «El Dorado», который удостоился премии «Грэмми» за лучший латиноамериканский поп-альбом, Шакира вернулась на мировую сцену в своем самом масштабном шоу за всю карьеру. Сетлист тура состоял из экстраординарных хитов «Chantaje» и «La Bicicleta», а также из лучших песен ее 20- летнего репертуара, включая «Hips Don't Lie», «Waka Waka (This Time for Africa)» и «Estoy Aqui». «Shakira In Concert: El Dorado World Tour» — грандиозный фильм-концерт на большом экране о великолепных моментах тура, состоящего из концертов в 22 странах и объединившего почти миллион зрителей по всему миру.