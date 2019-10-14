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Девушки бывают разные Девушки бывают разные
Киноафиша Фильмы Девушки бывают разные Отзывы о фильме «Девушки бывают разные»
Девушки бывают разные 2019 / Россия
5.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Девушки бывают разные»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Три столичных друга (Попов, Сучков, Власкин), прилетев на каникулы в Мексику, тут же напиваются и в пьяном угаре убивают петуха по кличке Гуапа. Птица оказывается собственностью Хуана (Нагиев), местного бандита-олигарха с русскими корнями. С этого момента помощник криминального авторитета, палач Виссарио (Яглыч), начинает охоту на московскую троицу. Дабы не быть пойманными приятели решают примерить на себя женские платья и записаться на пляжный турнир по виндсерфингу. Жанр травести в…

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tr4fficfm 14 октября 2019, 05:50
Оценка
Хуже фильма я просто не видел , уснул через 15 минут
14 октября 2019, 05:50 Ответить
Наталья Воробьёва 18 октября 2019, 10:30
Не фильм, а полная хрень. Это себя не уважать на такие фильмы ходить. Я, наверно ничего хуже не смотрела.
18 октября 2019, 10:30 Ответить
kotyukov1988 20 октября 2019, 13:19
Оценка
Как вообще это могли снять. 🤦‍♂️
20 октября 2019, 13:19 Ответить
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