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Три столичных друга (Попов, Сучков, Власкин), прилетев на каникулы в Мексику, тут же напиваются и в пьяном угаре убивают петуха по кличке Гуапа. Птица оказывается собственностью Хуана (Нагиев), местного бандита-олигарха с русскими корнями. С этого момента помощник криминального авторитета, палач Виссарио (Яглыч), начинает охоту на московскую троицу. Дабы не быть пойманными приятели решают примерить на себя женские платья и записаться на пляжный турнир по виндсерфингу. Жанр травести в…