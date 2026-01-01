«На пути к доверию: русские в Японии» – документальный фильм из цикла, посвященного взаимоотношениям Японии и России. Фильм повествует о людях, которые стремились подружить народы двух стран, сделать незнакомую культуру другой страны доступной и понятной, наладить отношения и урегулировать конфликты.

«Япония многоликая», первый фильм цикла, был снят в 2018 году. Культура, религия, отношение к природе, работе и многом другом. Это и современная Япония, и Япония, сохраняющая свои национальные традиции.