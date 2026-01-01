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Постер фильма На пути к доверию: русские в Японии
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На пути к доверию: русские в Японии

, 2019
Россия / документальный / 18+
Постер фильма На пути к доверию: русские в Японии

О фильме

«На пути к доверию: русские в Японии» – документальный фильм из цикла, посвященного взаимоотношениям Японии и России. Фильм повествует о людях, которые стремились подружить народы двух стран, сделать незнакомую культуру другой страны доступной и понятной, наладить отношения и урегулировать конфликты.

«Япония многоликая», первый фильм цикла, был снят в 2018 году. Культура, религия, отношение к природе, работе и многом другом. Это и современная Япония, и Япония, сохраняющая свои национальные традиции.

Режиссер Марина Киреева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2019

Рейтинг фильма

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