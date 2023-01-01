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Дом 7 по Черри Лейн Дом 7 по Черри Лейн
Киноафиша Фильмы Дом 7 по Черри Лейн Награды и номинации мультфильма Дом 7 по Черри Лейн
No. 7 Cherry Lane / Ji yuan tai qi hao Дом 7 по Черри Лейн 2019 / Гонконг / Китай
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Награды и номинации мультфильма Дом 7 по Черри Лейн

Вся информация о мультфильме
Венецианский кинофестиваль 2019 Венецианский кинофестиваль 2019
Золотые Озеллы за лучший сценарий
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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