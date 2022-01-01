Наша рецензия

Грузия, наши дни. По пустынной безлюдной дороге едут два автомобиля, в каждом сидит по двое мужчин. Вскоре одного из этих мужчин (который окажется известным футболистом) убьют — без причины и следствия. Случайным свидетелем преступления становится безымянный свидетель — именно он станет главным героем фильма. Простой инженер, личность которого до самого финала останется загадкой, попытается связаться с полицией, но в последнюю секунду передумает. Вместо этого он продолжит наблюдать:…