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Преступный человек Преступный человек
Киноафиша Фильмы Преступный человек Отзывы о фильме «Преступный человек»
The Criminal Man / Borotmokmedi Преступный человек 2019 / Грузия / Россия
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Преступный человек»

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Наша рецензия

Грузия, наши дни. По пустынной безлюдной дороге едут два автомобиля, в каждом сидит по двое мужчин. Вскоре одного из этих мужчин (который окажется известным футболистом) убьют — без причины и следствия. Случайным свидетелем преступления становится безымянный свидетель — именно он станет главным героем фильма. Простой инженер, личность которого до самого финала останется загадкой, попытается связаться с полицией, но в последнюю секунду передумает. Вместо этого он продолжит наблюдать:…

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