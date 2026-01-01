Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Моффи
Награды и номинации фильма Моффи
Награды и номинации фильма Моффи 2019
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Квир-лев
Номинант
Лучший фильм
Номинант
