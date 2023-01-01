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Белое на белом
Киноафиша Фильмы Белое на белом Награды и номинации фильма Белое на белом
White on White / Blanco en Blanco Белое на белом 2019 / Испания / Чили / Франция / Германия
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма Белое на белом

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2019 Венецианский кинофестиваль 2019
Венецианские горизонты - лучший режиссер
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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