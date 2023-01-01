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Грекзит
Грекзит, 2019: актеры и роли
Adults in the Room
Грекзит
2019 / Франция / Греция
5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Грекзит, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Коста-Гаврас
Costa-Gavras
В ролях
Валерия Голино
Valeria Golino
Жорж Коррафас
Georges Corraface
Ульрих Тукур
Ulrich Tukur
Даан Шуурманс
Daan Schuurmans
Колин Стинтон
Colin Stinton
Франческо Аквароли
Francesco Acquaroli
Кристос Стергиоглоу
Орельен Рекуан
Aurélien Recoing
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