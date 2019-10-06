Наша рецензия

1982 год. Девятилетний Саша Иванов (Матвей Гасиловский) тихой сапой добирается из школы домой, где бабушка, долго не томя, объявляет внуку о гибели обоих родителей. Тут же повествование перетекает в приблизительное вчера, где Саша уже стал Александром (Дмитрий Фалькович), крупным российским бизнесменом, незапоминающимся человеком среднего возраста с обилием туманных проблем, вечно скучающим в пресных пробках дособянинской Москвы. Однако внешняя жизнь Иванова дает крен. Вот он уже жмется на…