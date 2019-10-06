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Иванов Иванов
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Иванов 2018 / Россия
4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Иванов»

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1982 год. Девятилетний Саша Иванов (Матвей Гасиловский) тихой сапой добирается из школы домой, где бабушка, долго не томя, объявляет внуку о гибели обоих родителей. Тут же повествование перетекает в приблизительное вчера, где Саша уже стал Александром (Дмитрий Фалькович), крупным российским бизнесменом, незапоминающимся человеком среднего возраста с обилием туманных проблем, вечно скучающим в пресных пробках дособянинской Москвы. Однако внешняя жизнь Иванова дает крен. Вот он уже жмется на…

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chizhevsky 6 октября 2019, 06:48
Оценка
Парни, не снимайте, пожалуйста, больше такое откровенное дерьмо. Я понимаю, что хочется славы, денег и обожания, но "Брат" был давно уже снят, и даже при всей моей не любви к МихАлкову, его "ЖмуркИ", наверное это его самый лучший фильм на мой взгляд, а то, что вы сняли ну уж совсем полный отстой... а ремарка в описании фильма, что он снят при содействии бизнесмена из списка "Форбс" вашпе добавляет только истерический хохот после просмотра вашего "шедевра" про то, как вы развели его, как какого-то последнего лоха)))
6 октября 2019, 06:48 Ответить
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