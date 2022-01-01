Наша рецензия

Год назад в моей ленте в Facebook появилась фотография младенческих пяточек с подписью: «Добро пожаловать в мир, малыш. Твоя мама уже начала откладывать тебе на психотерапевта». Тонкое чувство юмора молодой мамы, на самом деле, не только максимально точно описывает условия, в которых растут современные дети, но и кивает в сторону прошлого, в котором любую травму было принято воспринимать как опыт, а с годами и вовсе начинать скучать по беззаботному детству, в котором вместо похода к…