TheatreHD: Фаэтон, 2019

В сотрудничестве с ансамблем Le Poème Harmonique. Опера написана в 1683 году, в данной сценической версии представлена в Перми в 2018-м Либретто «Фаэтона» — музыкальной (лирической) трагедии Жан-Батиста Люлли и Филиппа Кино — основано на одном из сюжетов «Метаморфоз» Овидия: за свою гордыню и честолюбие Фаэтон, сын Гелиоса и океаниды Климены, был сурово наказан богами. Нередко эту оперу называют «народной» (в пандан к «Атису» — «опере короля» — как одному из любимейших произведений Людовика XIV). Начиная с премьеры в 1683 году в Версальском дворце «Фаэтон» царил на парижской сцене вплоть до середины XVIII века, а отдельные музыкальные номера даже вошли в обиход демократично настроенных слоев населения. В марте 2018 года свою версию «Фаэтона» на пермской сцене представили мастера барочного театра режиссер Бенжамен Лазар и художественный руководитель и дирижер ансамбля Le Poème Harmonique Венсан Дюместр.