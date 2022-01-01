Наша рецензия

К пациенту с Альцгеймером нанимают молодую сиделку Эмили. Девушке достается ночная смена в огромном загородном доме, где кроме нее и лежачего пациента больше никого нет. Кажется, что может быть проще: смотри телевизор или пользуйся телефоном, изредка поглядывай в монитор за больным, а там уже и рассвет. Но стоит дневной наблюдательнице и работодателю уехать, начинают происходить странные вещи. Эмили не сразу обращает внимание на захлопывающиеся перед носом двери и начинает исследовать…