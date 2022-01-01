Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призраки Призраки
Киноафиша Фильмы Призраки Отзывы о фильме «Призраки»
The Haunted Призраки 2018 / Великобритания
3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Призраки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

К пациенту с Альцгеймером нанимают молодую сиделку Эмили. Девушке достается ночная смена в огромном загородном доме, где кроме нее и лежачего пациента больше никого нет. Кажется, что может быть проще: смотри телевизор или пользуйся телефоном, изредка поглядывай в монитор за больным, а там уже и рассвет. Но стоит дневной наблюдательнице и работодателю уехать, начинают происходить странные вещи. Эмили не сразу обращает внимание на захлопывающиеся перед носом двери и начинает исследовать…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить 2 комментария
Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Тест: в каком возрасте вы умрёте?
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Приложение киноафиши