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«Призраки»: Рецензия Киноафиши

29 июля 2020 00:00
«Призраки»: Рецензия Киноафиши

А был ли призрак?

К пациенту с Альцгеймером нанимают молодую сиделку Эмили. Девушке достается ночная смена в огромном загородном доме, где кроме нее и лежачего пациента больше никого нет. Кажется, что может быть проще: смотри телевизор или пользуйся телефоном, изредка поглядывай в монитор за больным, а там уже и рассвет. Но стоит дневной наблюдательнице и работодателю уехать, начинают происходить странные вещи. Эмили не сразу обращает внимание на захлопывающиеся перед носом двери и начинает исследовать обветшалый, мрачный дом. В каждой комнате полно старых фотографий, картин, заваленных бумагами столов и потрепанных вещей, укрытых под слоем многолетней пыли. Но чем темнее становится ночь, тем больше Эмили начинает понимать, почему ее взяли на эту работу. Теперь причины оказываются не так важны, главное — дожить до утра.

«Призраки»: Рецензия Киноафиши
Призраки

Местные привидения больше похожи на детей-проказников, которые пытаются над тобой подшутить: уронят стопку книг, раскрутят стул, громко хлопнут дверью, позвенят в колокольчик и наиграют мелодию на фортепьяно в соседней комнате. Активных действий по умерщвлению гостьи ждать не стоит, но даже этих шалостей хватит, чтобы напугать человека в огромном пустом доме вдали от большого города и помощи. Хотя это кажется лишь одной из версий. В самом начале Эмили принимает несколько таблеток из флакона, оставленного на столе, предположительно, кофеина, чтобы продержаться ночь, но разве можно быть уверенным в намерениях незнакомцев? А что если все это — таинственный эксперимент зловещих нанимателей? Последняя версия выглядит намного интереснее, но выбор, во что верить, остается за вами.

«Призраки»: Рецензия Киноафиши
Призраки

«Призраки» сложно назвать ужасами. Скорее это неторопливый детективный триллер. Первую половину фильма мы будем наблюдать, как главная героиня не может усидеть на месте и идет на поводу у собственного любопытства. Эмили и ее единственный друг фонарик заглядывают в каждую из множества комнат, изредка отвлекаясь на крики больного. Со временем исследования усложняют, а может, и упрощают, призраки, которые будут отчасти направлять передвижения девушки. Здесь же всплывает и одна из главных особенностей фильма — он практически лишен сюжета. Несколько намеков в самом начале на проблемы новой сиделки со своим отцом и упоминание о смерти дочки мужчины так и не получают развития. Мы намного больше узнаем о тайнах дома, чем о местных персонажах.

«Призраки»: Рецензия Киноафиши
Призраки

Из-за скромного бюджета визуально картина напоминает любительскую документалку, снятую на телефон. Камера постоянно трясется, а в некоторых сценах практически невозможно разобрать, что происходит на экране. Особенно это касается темных комнат и пробежек Эмили по дому. Неряшливость и отсутствие фантазии легко заметить и в подходе к местным привидениям. Ну где еще можно увидеть призрака, спрятанного под белой простыней? Правда, большую часть времени в образе духа мы будем наблюдать простую девушку с бледным лицом и синеватым свечением, которая с трудом сможет напугать. На экране найдется место даже доске для общения с духами, уиджи, действительно напоминающей старый артефакт, случайно найденный на чердаке. Отдельным героем выступает тревожная музыка, усиленно перетягивающая все внимание и помогающая распознать, что делать в этой слишком темной комнате — начинать нервничать или сосредоточиться на разглядывании окружения. Все это подается с излишней серьезностью, вызывающей скорее улыбку, чем испуг.

«Призраки»: Рецензия Киноафиши
Призраки

«Призраки» очень простая и, что немаловажно, довольно короткая картина. Это дискомфортный и местами смешной триллер, который вы можете моделировать сами благодаря фантазии и мелким деталям. Хочется верить, что все крохотные лазейки были оставлены специально. Они позволяют увидеть кино о сильно разыгравшемся воображении в пустом, холодном доме. Уже вам решать, что именно окажется ближе — пугающая реальность или все-таки потусторонние шалости. «Призраки» понравятся любителям камерных ужастиков, полных недосказанности, где главное место отведено выживанию, а не попыткам победить потустороннее существо.

Константин Киценюк

Константин Киценюк
Константин Киценюк
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