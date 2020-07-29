«Призраки»: Рецензия Киноафиши

К пациенту с Альцгеймером нанимают молодую сиделку Эмили. Девушке достается ночная смена в огромном загородном доме, где кроме нее и лежачего пациента больше никого нет. Кажется, что может быть проще: смотри телевизор или пользуйся телефоном, изредка поглядывай в монитор за больным, а там уже и рассвет. Но стоит дневной наблюдательнице и работодателю уехать, начинают происходить странные вещи. Эмили не сразу обращает внимание на захлопывающиеся перед носом двери и начинает исследовать обветшалый, мрачный дом. В каждой комнате полно старых фотографий, картин, заваленных бумагами столов и потрепанных вещей, укрытых под слоем многолетней пыли. Но чем темнее становится ночь, тем больше Эмили начинает понимать, почему ее взяли на эту работу. Теперь причины оказываются не так важны, главное — дожить до утра.

Призраки

Местные привидения больше похожи на детей-проказников, которые пытаются над тобой подшутить: уронят стопку книг, раскрутят стул, громко хлопнут дверью, позвенят в колокольчик и наиграют мелодию на фортепьяно в соседней комнате. Активных действий по умерщвлению гостьи ждать не стоит, но даже этих шалостей хватит, чтобы напугать человека в огромном пустом доме вдали от большого города и помощи. Хотя это кажется лишь одной из версий. В самом начале Эмили принимает несколько таблеток из флакона, оставленного на столе, предположительно, кофеина, чтобы продержаться ночь, но разве можно быть уверенным в намерениях незнакомцев? А что если все это — таинственный эксперимент зловещих нанимателей? Последняя версия выглядит намного интереснее, но выбор, во что верить, остается за вами.

Призраки

«Призраки» сложно назвать ужасами. Скорее это неторопливый детективный триллер. Первую половину фильма мы будем наблюдать, как главная героиня не может усидеть на месте и идет на поводу у собственного любопытства. Эмили и ее единственный друг фонарик заглядывают в каждую из множества комнат, изредка отвлекаясь на крики больного. Со временем исследования усложняют, а может, и упрощают, призраки, которые будут отчасти направлять передвижения девушки. Здесь же всплывает и одна из главных особенностей фильма — он практически лишен сюжета. Несколько намеков в самом начале на проблемы новой сиделки со своим отцом и упоминание о смерти дочки мужчины так и не получают развития. Мы намного больше узнаем о тайнах дома, чем о местных персонажах.

Призраки

Из-за скромного бюджета визуально картина напоминает любительскую документалку, снятую на телефон. Камера постоянно трясется, а в некоторых сценах практически невозможно разобрать, что происходит на экране. Особенно это касается темных комнат и пробежек Эмили по дому. Неряшливость и отсутствие фантазии легко заметить и в подходе к местным привидениям. Ну где еще можно увидеть призрака, спрятанного под белой простыней? Правда, большую часть времени в образе духа мы будем наблюдать простую девушку с бледным лицом и синеватым свечением, которая с трудом сможет напугать. На экране найдется место даже доске для общения с духами, уиджи, действительно напоминающей старый артефакт, случайно найденный на чердаке. Отдельным героем выступает тревожная музыка, усиленно перетягивающая все внимание и помогающая распознать, что делать в этой слишком темной комнате — начинать нервничать или сосредоточиться на разглядывании окружения. Все это подается с излишней серьезностью, вызывающей скорее улыбку, чем испуг.

Призраки

«Призраки» очень простая и, что немаловажно, довольно короткая картина. Это дискомфортный и местами смешной триллер, который вы можете моделировать сами благодаря фантазии и мелким деталям. Хочется верить, что все крохотные лазейки были оставлены специально. Они позволяют увидеть кино о сильно разыгравшемся воображении в пустом, холодном доме. Уже вам решать, что именно окажется ближе — пугающая реальность или все-таки потусторонние шалости. «Призраки» понравятся любителям камерных ужастиков, полных недосказанности, где главное место отведено выживанию, а не попыткам победить потустороннее существо.

Константин Киценюк