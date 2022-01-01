Наша рецензия

У вожака слоновьего стада есть наследник по имени Счастливчик. Пухленький, добрый и милый. Другими словами - толстый, неуклюжий и совершенно не воинственный. Родители искренне любят Счастливчика и верят, что когда-нибудь он станет великим слоновьим героем, но пока юному принцу не удаётся пройти ни единого королевского испытания. Однажды в джунгли приходят охотники за бивнями, они берут всех слонов в плен, после чего Счастливчик попадает в столицу эфиопского негуса. Здесь юному слону предстоит…