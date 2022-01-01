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Король Слон Король Слон
Киноафиша Фильмы Король Слон Отзывы о мультфильме «Король Слон»
The King Elefant Король Слон 2017 / Иран / Ливан
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о мультфильме «Король Слон»

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У вожака слоновьего стада есть наследник по имени Счастливчик. Пухленький, добрый и милый. Другими словами - толстый, неуклюжий и совершенно не воинственный. Родители искренне любят Счастливчика и верят, что когда-нибудь он станет великим слоновьим героем, но пока юному принцу не удаётся пройти ни единого королевского испытания. Однажды в джунгли приходят охотники за бивнями, они берут всех слонов в плен, после чего Счастливчик попадает в столицу эфиопского негуса. Здесь юному слону предстоит…

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