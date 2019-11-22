«Король Слон»: Рецензия Киноафиши

У вожака слоновьего стада есть наследник по имени Счастливчик. Пухленький, добрый и милый. Другими словами - толстый, неуклюжий и совершенно не воинственный. Родители искренне любят Счастливчика и верят, что когда-нибудь он станет великим слоновьим героем, но пока юному принцу не удаётся пройти ни единого королевского испытания. Однажды в джунгли приходят охотники за бивнями, они берут всех слонов в плен, после чего Счастливчик попадает в столицу эфиопского негуса. Здесь юному слону предстоит найти новых друзей и встретиться лицом к лицу с собственным предназначением.

Детские мультфильмы - нишевый жанр, который очень часто проходит совершенно незамеченным под радарами серьезных зрителей. Тем не менее, одна из самых интересных штук в российском кинопрокате 2019 года - это именно мультики. За последние месяцы десятки новых анимационных работ обрушились на наши экраны. Их обычно объединяет одно - они почти всегда сделаны в странах, которые зачастую совершенно не ассоциируются у нас с фильмами для детей. Мы привыкли, что мультфильмы бывают американские, либо российские, но в 2019 году «Мельница» заржавела, Disney c Pixar’ом погрязли в сиквелах, остальные никак не могут остановить конвеер из миньонов, эмодзи и яростных птиц. В этот трудный момент в качестве неожиданной и зачастую очень эффектной альтернативы в наших кинотеатрах внезапно появились полнометражные мультфильмы из Японии и Китая. И не только. «Король Слон» - мультфильм из Ирана, а в декабре нас ожидает еще и анимационная работа из Пакистана. Не фестивальная, и не авторская, а самая обычная, для детей в возрастной категории 6+.

Назвать этот тренд поводом для бесконечной радости пока сложно. Анимация очень дорогой и затратный жанр, поэтому большинство работ, про которые я рассказываю, не могут похвастаться передовой графикой, глубоким сценарием или идеальным владением формы. Это дебютные или почти дебютные работы, где хватает места слепому подражанию более успешным предшественникам и шуткам очень сомнительного содержания. Не избежал этого и «Король Слон». Поводов для его потенциальной критики - море, но есть и интересные нюансы, которые делают его уникальным, хотя могут остаться совершенно незамеченными.

Король Слон

Мы привыкли, что в основе многих мультфильмов лежат ветхозаветные мотивы. Библейские истории, которые не сразу и опознаешь под гримом из современных постмодернистских дискурсов. Так вот, в основе «Короля Слона» - история из 105-й суры Корана под названием «Аль-Филь». Вполне конкретное историческое событие.

В истории ислама 570-й год н.э. считается «Годом Слона». В этот год родился пророк Мухаммед (и этой сценой, кстати, завершается оригинальный мультфильм), а знамением его рождения стал легендарный «поход слона». Из-за конфликта с курайшитами эфиопский царь Абраха аль-Ашрам (один из ключевых персонажей мультфильма) решил разрушить Мекку. Он собрал войско, состоящее из боевых слонов и 40.000 воинов, после чего выступил в поход. Арабы не смогли остановить эфиопов, но белый слон Махмуд отказался входить в священный город. После этого стая посланных Аллахом птиц (абабиль) начали бросать с неба в воинов Абрахи камни, обратив врага в бегство.

Извините, но я, кажется, проспойлил сейчас вам весь мультфильм.

Феликс Зилич