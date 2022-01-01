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Быть Харви Вайнштейном Быть Харви Вайнштейном
Киноафиша Фильмы Быть Харви Вайнштейном Отзывы о фильме «Быть Харви Вайнштейном»
Untouchable Быть Харви Вайнштейном 2019 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Быть Харви Вайнштейном»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Один пухленький мальчик из Квинса очень любил кино и девочек. Он вырос и объединил эти увлечения, основав вместе с младшим братом собственную кинокомпанию, которая стала лидером по производству независимых фильмов. Полученной властью он откровенно злоупотреблял. Много лет никто не мог бросить ему вызов, хотя слухи о том, что он делает с женщинами, слышали все. А потом эти женщины неожиданно заговорили. В газете The New York Times и журнале The New Yorker, двух самых влиятельных изданиях…

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