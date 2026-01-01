Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Подъём
Награды и номинации фильма Подъём
Награды и номинации фильма Подъём 2018
Каннский кинофестиваль 2019
«Особый взгляд» — любимчики жюри
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
