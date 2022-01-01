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Дэвид Боуи. Человек со звезды Дэвид Боуи. Человек со звезды
Киноафиша Фильмы Дэвид Боуи. Человек со звезды Отзывы о фильме «Дэвид Боуи. Человек со звезды»
Stardust Дэвид Боуи. Человек со звезды 2020 / Великобритания
3.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Дэвид Боуи. Человек со звезды»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Дэвид Роберт Джонс (Джонни Флинн) уже взял псевдоним Боуи и спел про майора Тома, но этого оказалось недостаточно, чтобы покорить мир. Его новый альбом «The Man Who Sold the World» встречен прохладно, и профессионалы индустрии все больше склоняются к мысли, что имеют дело с музыкантом-однодневкой, чей потенциал исчерпан. В 1971 году Боуи прилетает в США, где ему обещали тур. Но из-за путаницы с визой он лишается права на концертные выступления и вынужден колесить по стране в…

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