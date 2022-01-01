Наша рецензия

Дэвид Роберт Джонс (Джонни Флинн) уже взял псевдоним Боуи и спел про майора Тома, но этого оказалось недостаточно, чтобы покорить мир. Его новый альбом «The Man Who Sold the World» встречен прохладно, и профессионалы индустрии все больше склоняются к мысли, что имеют дело с музыкантом-однодневкой, чей потенциал исчерпан. В 1971 году Боуи прилетает в США, где ему обещали тур. Но из-за путаницы с визой он лишается права на концертные выступления и вынужден колесить по стране в…