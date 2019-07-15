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Красавчик со стажем Красавчик со стажем
Киноафиша Фильмы Красавчик со стажем Отзывы о фильме «Красавчик со стажем»
Just a Gigolo / How to Be a French Lover Красавчик со стажем 2019 / Франция
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Красавчик со стажем»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда Алекс был ребенком, его отец-дальнобойщик уснул за рулем и в результате погиб в нелепой аварии. Мальчик еще тогда понял, что тяжелый труд в этом мире не вознаграждается. Повзрослев, он окрутил пожилую богачку и зажил счастливой и безбедной жизнью удачливого жиголо. Но через 28 лет идиллия неожиданно закончилась. Партнерша Дениз (Ариель Семенофф) присмотрела себе в автосалоне нового красавчика, молодого и подтянутого, а постаревшего Алекса (Кад Мерад) выставила из дома с одним…

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valtoliver 15 июля 2019, 22:07
Оценка
Неплохая французкая комедия.
15 июля 2019, 22:07 Ответить
Nadezhda Kuzmina 17 июля 2019, 01:26
Оценка
Побаиваюсь французских фильмов)У них своя аура)) Неожиданно, но этот фильм очень даже удался! Легко, местами смешно. Мне все понравилось:)
17 июля 2019, 01:26 Ответить
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