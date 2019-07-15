Наша рецензия

Когда Алекс был ребенком, его отец-дальнобойщик уснул за рулем и в результате погиб в нелепой аварии. Мальчик еще тогда понял, что тяжелый труд в этом мире не вознаграждается. Повзрослев, он окрутил пожилую богачку и зажил счастливой и безбедной жизнью удачливого жиголо. Но через 28 лет идиллия неожиданно закончилась. Партнерша Дениз (Ариель Семенофф) присмотрела себе в автосалоне нового красавчика, молодого и подтянутого, а постаревшего Алекса (Кад Мерад) выставила из дома с одним…