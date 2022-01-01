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М убийца
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M - Eine Stadt sucht einen Mörder

М убийца, 2019

2019 / Австрия / Германия
5.6 Оцените
13 голосов
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О фильме

В благополучной Вене с традиционно низким уровнем преступности начали пропадать дети. Когда их тела удается обнаружить, австрийская желтая пресса получает зловещий подарок: теперь газетчики неустанно смакуют громкий провал местной полиции и правоохранительной системы в целом. Пока неравнодушные жители Вены поднимают шумиху, пытаясь добиться от полиции активных действий, министр внутренних дел осознает свою выгоду: поймав серийного убийцу, он может стать настоящим героем! Неожиданно в поиски включаются и представители городской организованной преступности: попрошайки, мошенники, проститутки и воры. Небывалая активность полицейских, участившиеся рейды, обыски и досмотры сильно вредят их профессиональной деятельности. Теперь они тоже хотят отыскать маньяка, чтобы спокойно вернуться к привычным тёмным делам. Итак, Город ищет убийцу. Первые зрители увидели картину австрийского режиссёра Давида Шалько на Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Series.

5.6 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Давид Шалько
В ролях
Доминик Марингер
Сара Виктория Фрик
Йоханна Орсини-Розенберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма М убийца 1 постер
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