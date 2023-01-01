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Аммонит Аммонит
Киноафиша Фильмы Аммонит Аммонит, 2019: актеры и роли
Ammonite Аммонит 2019 / Великобритания
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Аммонит, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Ли Francis Lee
В ролях
Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Сирша Ронан Сирша Ронан Saoirse Ronan Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
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Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
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