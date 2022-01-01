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После запечатленного на камеру нервного срыва комедийной звезды Кэнди Блэк прямо на съемках нового фильма журналисты ровняют актрису с землей. Ей не остается ничего, кроме как спрятаться от мира, управляемого интернетом, и обитающей в нем агрессивной толпы в огромном особняке и заняться тем, что когда-то приносило ей радость – плотничеством. Но когда ее очередная ошибка приводит к судебному заключению, предписывающему Кэнди отправиться в рехаб из-за проблем с алкоголем, в ее жизнь…